Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета, сотрудники Смольного нашли на рынке «Апраксин двор» несколько десятков нарушителей, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Комитет по законности и правопорядку провел 16 октября рейд на рынке в центре Петербурга. Искали нарушителей «масочного» режима и несанкционированную торговлю.

Протоколы выписывали как представителям торговых точек, так и посетителям: порядка 10 человек нашли без масок и перчаток, остальные — за нарушение правил торговли. Также инспекторы провели сотни профилактических бесед.

Как шутят в комитете, значимую роль в профилактике коронавируса на торговом объекте сыграло «сарафанное радио». Через считанные минуты после появления проверяющих на рынке почти не осталось людей без средств защиты органов дыхания и рук.



«Основная цель подобных профилактических мероприятий не наказать, а привлечь дополнительное внимание к необходимости использования масок и перчаток. Сейчас это жизненно важный аспект нашей жизни. От этого зависит здоровье и благополучие нас самих, наших близких и всего Санкт-Петербурга. Никто не заинтересован в новых жестких ограничительных мерах. Поэтому каждый должен делать максимум для профилактики заболевания», — прокомментировала рейд председатель комитета Ольга Аришина.



Комитет предупреждает, что рейды, подобные этому, будут проходить на регулярной основе. Штраф за отсутствие маски и перчаток составляет 4 тыс. рублей.



За весь период режима повышенной готовности сотрудниками комитета было рассмотрено более 7,5 тыс. административных протоколов за все «коронавирусные» ограничения (не только за маски!). Наложено штрафов на общую сумму более 50 млн рублей.

