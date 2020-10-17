Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе
Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Соглашение вступит в силу в 00:00 18 октября. Об этом 17 октября сообщает армянский МИД.
«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября», — говорится на сайте ведомства.
В сообщении также сказано, что «это решение принято, следуя заявлению президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 года».
МИД Азербайджана подтвердил договоренность с Арменией об установлении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, об этом говорится на его официальном сайте.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.