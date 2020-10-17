Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Соглашение вступит в силу в 00:00 18 октября. Об этом 17 октября сообщает армянский МИД.

«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября», — говорится на сайте ведомства.

В сообщении также сказано, что «это решение принято, следуя заявлению президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 года».