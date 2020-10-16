Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" снова с коронавирусом

На борту авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt), на борту которого больше тысячи человек заболели COVID-19, зарегистрированы два новых случая заражения новым коронавирусом, сообщает 16 октября The Hill. В прошлый раз заболевание вылилось в громкий политический скандал, в который вошли увольнение капитана корабля и отставка исполняющего обязанности министра ВМС.

"Моряки сами проинформировали о появившихся симптомах, незамедлительно получили необходимую медицинскую помощь и были перевезены с корабля в изолятор", - заявил спикер ВМС США Зак Харрелл.

"На авианосце неукоснительно применяются все меры по минимизации последствий (вспышки коронавируса) в соответствии с распоряжениями Центра по контролю и профилактике заболеваний и ВМС, чтобы защитить здоровье наших моряков и остановить распространение вируса", - добавил Харрелл.

Он подчеркнул, что командование четко применяет систему отслеживания людей, которые могут быть потенциально заражены COVID-19.

В конце марта авианосец "Теодор Рузвельт" из-за вспышки коронавируса на борту был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Более 1000 из почти 5000 человек экипажа были инфицированы в результате эпидемии, и один моряк умер. Вспышка болезни на авианосце превратилась в политическую бурю после того, как командир корабля, капитан Бретт Крозье, был уволен после того, как письмо, которое он написал с мольбой о помощи в борьбе с эпидемией, просочилось в средства массовой информации.

Исполняющий обязанности министра ВМС, уволивший его, Томас Модли, позже ушел в отставку после того, как выступил с речью на борту «Рузвельта» под гул и свист моряков.

