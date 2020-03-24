"Теодор Рузвельт" вмиг превратился из авианосца в плавучий госпиталь. На борту - коронавирус
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" похоже, перестал быть боевой единицей. На борту гигантского корабля, находящегося у Филиппин, выявлен коронавирус.
Как сообщает 24 марта Fox News, как минимум три моряка ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом Covid-19.
«Анализы трех моряков ВМС США, которые находятся на авианосце ‘’Теодор Рузвельт’’ в Филиппинском море, показали положительные результат на Covid-19», — говорится в статье.
Издание отмечает, что это первый случай, когда новый коронавирус зафиксирован на американском военном корабле, который находится в море. Сейчас зараженные помещены на карантин на борту корабля, сегодня их эвакуируют.
На борту авианосца «Теодор Рузвельт» находятся 5 тыс. человек - почти три тысячи моряков, остальные - специалисты авиакрыла. Он покинул Сан-Диего в январе и отправился в западную часть Тихого океана. Ударная группа недавно проплыла через Южно-Китайское море для проведения военных учений. В ударной группе шесть других военных кораблей, в том числе ракетные эсминцы.