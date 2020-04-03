Рапорт о коронавирусе привел к отставке. Командир авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" будет списан на берег

Как рапорт Крозье о распространении коронавируса среди членов экипажа авианосца стал достоянием гласности, до конца неясно. Крозье в письме, направленном командованию, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса и эвакуировать экипаж и сотрудников авиакрыла с борта "Рузвельта".

Военная карьера Бретта Крозье, командира атомного авианосца ВМС США Теодор Рузвельт", похоже завершилась. Агентство Reuters сообщает о принятом в Пентагоне решении отправить его в отставку после утечки в прессу информации о проникшем на борт корабля новом коронавирусе.

Дело дошло до того, что накануне на брифинге в Пентагоне исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что люди покинут корабль. Пр этом он подчеркнул, что написание рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, в то время как его передача прессе является "нарушением принципов порядка и дисциплины". Он отметил, что не знает, как письмо капитана попало к журналистам.

По словам Модли, коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца. Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек.



Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей позже заявил, что Пентагон не намерен возвращать авианосец в порт приписки из западной части Тихого океана, даже несмотря на распространение инфекции.

