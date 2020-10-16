Широтную магистраль в Петербурге должны начать строить в I квартале 2021 года

Свое заявление Беглов сделал 16 октября на выступлении, посвященном Дню работников дорожного хозяйства. «Пандемия не остановила строительство дорог в Петербурге. У нас большие планы, — перечислил губернатор. — До конца этого года должен завершиться первый этап строительства дорог около Лахта Центра и на участках Южно-Волхонской дороги. Работы на первом участке Широтной магистрали скоростного движения — Витебской развязке — должны начаться не позднее первого квартала следующего года. В 2021 году планируем завершить транспортный обход Красного Села».

Напомним, ранее федеральный центр согласовал софинансирование ряда дорожных объектов в Петербурге, в том числе Южно-Волхонской дороги и подключения Лахта Центра. Принципиально утверждено и софинансирование первого участка Широтной магистрали в размере 10 млрд рублей за 4 года. Однако ее, в отличие от перечисленных выше проектов, в проекте бюджета на 2021–2023 годы пока нет, там только подготовка территории. Этот вопрос обсуждался на прошлом заседании правительства. «Федеральная часть присутствует в проекте, по региональной пока решения нет», — заявил вице-губернатор Максим Соколов. «Мы должны четко знать: если мы пробиваем эти вопросы, то мы готовы софинансировать. Если не пробиваем — мы можем переформатировать те или иные средства, — в свою очередь подчеркнул Беглов. — Сейчас мы выбьем из Федерации все, что можно и нельзя, а сами сдуемся. И не сможем получить эти деньги, потому что не сможем [сами] профинансировать».

Напомним, первый участок ШМСД предполагается строить в рамках допсоглашения с «Магистралью Северной столицы» как очередную развязку с ЗСД. Ранее его стоимость оценивалась в 30 млрд рублей, эту сумму предполагалось разделить между федеральным бюджетом, региональным и концессионером. 1 миллиард на так называемую развязку город уже выделил в 2020-м — на подготовку территории. В 2021–2023 годах он планирует потратить на это еще 11,5 млрд рублей.