Семак о задаче выйти из группы Лиги чемпионов: Я назвал руководству условия для этого, но они не были выполнены

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» прокомментировал поставленные руководством задачи — победить в чемпионате и выйти из группы Лиги чемпионов.



— Есть задачи выполнимые, есть задачи трудновыполнимые, есть задачи невыполнимые. В любом случае прежде, чем ставить задачу, нужно понимать, что для этого нужно сделать. Что касается задач, которые есть: да, с нынешним составом мы должны бороться за золото, каждый год стараться быть чемпионами. Естественно, это правильная задача. Что касается задачи выигрывать все и везде, то, конечно, это правильно, нужно стараться. Но я считаю, что у нас нет такого запаса прочности, который позволяет на мастерстве или с большим запасом обыгрывать и выигрывать все. Это можно сделать, но для этого нужно проводить определенную работу из года в год для того, чтобы становиться сильнее. Задачи в Лиге чемпионов понятны: мы должны делать все возможное, чтобы выйти из группы. Но при переподписании договора такая задача не ставилась. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы выйти. Я уже это говорил и еще раз повторюсь: для того чтобы ставить задачу, нужно выполнить определенные условия, которые нужны для реализации этой задачи. То, что мной было озвучено, не было выполнено.