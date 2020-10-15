«Никто не хочет, все боятся». Директор Эрмитажа рассказал, что сейчас происходит на Бирже

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил надежду, что реставрация здания Биржи на стрелке Васильевского острова закончится года через два. Мешает этому бюрократия и интерес силовиков.

Темы Биржи Пиотровский коснулся 15 октября в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Он напомнил, что Эрмитаж «выгнал» предыдущего подрядчика и провел конкурс, «где сначала было не очень удачно, потом нашелся подрядчик, который работает». «Сейчас уже идут работы на фасаде Биржи, две проблемы, — поделился директор музея. — Первая — мы три недели ждали разрешения — при том что все документы были готовы — разрешения начать работать. Сейчас работы идут, подрядчик работает, пока вроде проявляет себя хорошо. Будет проявлять себя плохо — и с ним тоже расторгнем... Года через два все завершим».

Пассаж о том, что «сначала все было не очень удачно», видимо, относится к истории заключения контракта с новым подрядчиком «Газпроектстрой». Он был подписан в сентябре на 287 млн рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала, как заключенный с «Геоизолом» контракт был расторгнут спустя 3 дня, при этом стороны разошлись миром. Перед этим «Газпроектстрой» подавал жалобы в антимонопольную службу и направлял письма самому Пиотровскому, сигнализируя, что «Геоизол» слукавил в документации. Собеседники «Фонтанки» сообщали, что ГПС связан с компанией «Стройтрансгаз».

Помимо трудностей с заключением контракта, Пиотровский 15 октября указал еще на несколько моментов. По его словам, пока на объекте не было подрядчика, потребовалось заменить покрытие на кровле из-за плохой погоды. «Мы это сделали, не проведя конкурсов, которые бы заняли полтора месяца, — признал директор Эрмитажа. — По этому поводу я получил бумагу в четыре листа о том, что это безобразие, мы нарушили правила, не проведя все нужные процедуры, чтобы отремонтировать то, что закрывало крышу... С одной стороны бюрократические правила, с другой стороны правоохранительные органы, которые гоняются за строителями; и в результате стройки государственные токсичны, найти подрядчика на Биржу безумно трудно, никто не хочет, все боятся. Среди всего этого мы находим путь и строим, желательно, чтобы нам в этом помогали».

