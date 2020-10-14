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14.10.2020 12:08
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Два шестиклассника пропали в Калининском районе. В исчезновении винят электронные сигареты

Полиция Калининского района почти сутки ищет двух шестиклассников, которые ушли из дома во вторник.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, в полицию района накануне обратились родители двух шестиклассников. Они сообщили, что, вернувшись с работы, не нашли 12-летних мальчиков дома. Один из них оставил записку и с извинениями, и предположением, что после его ухода всем будет лучше.

По предварительной информации, пропаже предшествовал конфликт в школе, когда детей застали за курением электронных сигарет и пригрозили все рассказать родителям.

Один из подростков был одет в серый плащ с застежкой ярко-оранжевого цвета, темно-синие брюки и черные кроссовки. Второй был в темно-серой куртке с надписями на рукавах, серых брюках и черных кроссовках.

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Комментарии (2)

Garret
Новость ради новости? фотки прикрепите, раздолбаи.
В США всем рядом с местом пропажи СМСки шлют, а тут главная газета буднично сообщает без попытки помочь
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