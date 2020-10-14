Два шестиклассника пропали в Калининском районе. В исчезновении винят электронные сигареты

Полиция Калининского района почти сутки ищет двух шестиклассников, которые ушли из дома во вторник.



Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, в полицию района накануне обратились родители двух шестиклассников. Они сообщили, что, вернувшись с работы, не нашли 12-летних мальчиков дома. Один из них оставил записку и с извинениями, и предположением, что после его ухода всем будет лучше.



По предварительной информации, пропаже предшествовал конфликт в школе, когда детей застали за курением электронных сигарет и пригрозили все рассказать родителям.

