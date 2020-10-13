Крашенинников: Госсовет возглавит президент России

Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент России Владимир Путин. Полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в Конституции РФ. Об этом 13 октября заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции РФ. Там, где идет перечисление (полномочий), там написано, (что он) формирует Госсовет», — сказал Крашенинников (цитата по РИА Новости).
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Госсовет не будет иметь никаких властных полномочий. По его словам, орган будет выступать в роли арбитра между федеральным правительством и регионами. Решение в случае спорных моментов остается за главой государства.
Тем временем депутаты Госдумы приступили к рассмотрению изменений в закон о Конституционном суде. В рамках нововведений сокращается численность судей и обновляется порядок прекращения их полномочий.
Минувшим летом состоялось всероссийское голосование по поправкам к Конституции. В процедуру было введено голосование на придомовых территориях, которое получило негласное название «голосование на пеньках». Нововведение объяснили мерами по нераспространению коронавируса. По итогам 77,92% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ. Изменение, которое вызвало наибольшее количество споров, связано с возможностью для действующего президента избираться еще на два срока.