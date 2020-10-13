Крашенинников: Госсовет возглавит президент России

Госсовет, согласно новому законопроекту, возглавит президент России Владимир Путин. Полномочия главы государства по формированию органа уже прописаны в Конституции РФ. Об этом 13 октября заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Конечно, руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции РФ. Там, где идет перечисление (полномочий), там написано, (что он) формирует Госсовет», — сказал Крашенинников (цитата по РИА Новости).

