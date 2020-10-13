Госдума приняла законопроект о Конституционном суде. Состав судей сократится почти вдвое

Депутаты Госдумы на заседании 13 октября в первом чтении приняли изменения в закон о Конституционном суде, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В рамках нововведений сокращается численность судей и обновляется порядок прекращения их полномочий.



Законопроект сокращает численность судей КС с 19 до 11 человек. При этом исполняющие свои обязанности в настоящее время продолжат это делать до истечения их срока.



Кроме того, вводится норма, что полномочия судей, в том числе председателя КС и его заместителя, могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьей порочащего честь и достоинство поступка.

