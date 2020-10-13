Госдума приняла законопроект о Конституционном суде. Состав судей сократится почти вдвое
Депутаты Госдумы на заседании 13 октября в первом чтении приняли изменения в закон о Конституционном суде, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В рамках нововведений сокращается численность судей и обновляется порядок прекращения их полномочий.
Законопроект сокращает численность судей КС с 19 до 11 человек. При этом исполняющие свои обязанности в настоящее время продолжат это делать до истечения их срока.
Кроме того, вводится норма, что полномочия судей, в том числе председателя КС и его заместителя, могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае совершения судьей порочащего честь и достоинство поступка.
По запросу главы государства КС будет проверять конституционность законопроектов до их подписания президентом. В случае, если соответствие основному закону не будет подтверждено, документ не подлежит дальнейшему утверждению.
Также КС получит право разрешать вопросы о возможности исполнения решений межгосударственных органов (к таким относятся, например, Европейский суд по правам человека и комитеты ООН). Фактически изменение — этап закрепления в российском законодательстве приоритета национального права над международным. Запрашивать суд имеют право президент, Совфед, правительство РФ и федеральные органы власти.
Напомним, всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года. В процедуру было введено голосование на придомовых территориях, которое получило негласное название «голосование на пеньках». Нововведение объяснили мерами по нераспространению коронавируса. По итогам 77,92% проголосовавших поддержали поправки к Конституции. Изменение, которое вызвало наибольшее количество споров, связано с возможностью для действующего президента избираться еще на два срока.