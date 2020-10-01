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01.10.2020 20:56
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Клишас: Госсовет не будет иметь никаких властных полномочий

Госсовет, согласно поправкам в Конституцию и последовавшему за ними законопроекту, будет выступать в роли арбитра между федеральным правительством и регионами и не будет иметь никаких властных полномочий. Решение в случае спорных моментов будет за президентом. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью телеканалу RTVI.

«Правительство исходит из собственных федеральных интересов, а регионы имеют собственные региональные интересы. И нужен кто-то (кстати, президент по конституции является таким арбитром между различными уровнями государственной власти). Вот Госсовет — это тот самый механизм, который позволяет этот арбитраж устроить в том числе и публично», — пояснил он.

«У Госсовета не будет никаких властных полномочий. Он не является органом государственной власти», — добавил Клишас, указав на главенствующую роль президента в решении спорных вопросов с регионами.

Также законодатель отметил, что сейчас регионы оказываются ответственными за реализацию нацпроектов, но получают финансирование в последний момент, потому что правительство зачастую злоупотребляет этим финансовым рычагом, предоставляя деньги в последний момент и отчитываясь об исполнении федеральной части проекта на 100%.

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Комментарии (5)

260642921
В Википедии пишут, что Клишас награжден "Медалью Следственного комитета Российской Федерации "За чистоту промыслов и благородство дел "...

Чистота промыслов - это как? Оговорочка по Фрейду?
_MN_
"А одного казенного чаю сколько выпивают!"(к/ф "Девушка без адреса")
Чёрт Опасный
Смешно.
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