Клишас: Госсовет не будет иметь никаких властных полномочий

Госсовет, согласно поправкам в Конституцию и последовавшему за ними законопроекту, будет выступать в роли арбитра между федеральным правительством и регионами и не будет иметь никаких властных полномочий. Решение в случае спорных моментов будет за президентом. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью телеканалу RTVI.



«Правительство исходит из собственных федеральных интересов, а регионы имеют собственные региональные интересы. И нужен кто-то (кстати, президент по конституции является таким арбитром между различными уровнями государственной власти). Вот Госсовет — это тот самый механизм, который позволяет этот арбитраж устроить в том числе и публично», — пояснил он.

