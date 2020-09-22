Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов под поправки в Конституции

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму пакет законопроектов на базе новых поправок в Конституцию. Об этом 22 сентября сообщил комитет по государственному строительству и законодательству.

Так, в законопроекте «О правительстве РФ» прописано, как будет определяться статус главного органа исполнительной власти, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, президент сможет освободить от должности любого из членов кабмина, включая премьера, без роспуска правительства. При этом в пояснительной записке сказано, что законопроект «устанавливает новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента». У Госдумы будет всего неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров. Также в законопроекте прописан порядок прекращения полномочий кабмина, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.

Кроме того, правительству предлагается передать новые полномочия в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях. Председатель правительства будет нести перед президентом личную ответственность за исполнение возложенных на возглавляемый им орган власти полномочий. Премьер сможет предлагать президенту решения об отставке членов кабмина. «Новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично», - заявил Крашенинников.

Президент будет обеспечивать «согласованное функционирование и взаимодействие правительства и иных органов, входящих в единую систему публичной власти». Он же займётся контролем работы органов исполнительной власти «силового блока». Тем не менее, верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - будет утверждать руководителя Службы внешней разведки по представлению президента, пояснил РИА «Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.