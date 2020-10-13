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13.10.2020 12:29
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Печать

За последние две недели в московском транспорте оштрафовали 10 тысяч «безмасочников». В Петербурге за это время поймали всего 76 нарушителей

За последние две недели в Москве оштрафовали 10 тысяч человек, которые не носили маски и перчатки в общественном транспорте. Об этом 13 октября ТАСС сообщил руководитель московского ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. В петербургский комитет по транспорту за этот же период поступило лишь 76 материалов о нарушении масочного режима, рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Всего же за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима в Москве оштрафовали около 96 тысяч человек, из них 10 тысяч — в период с 28 сентября. Общая сумма штрафов, выписанных москвичам за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте с 12 мая, составляет примерно 480 млн рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 13 октября в петербургском комитете по транспорту, за последние две недели в ведомство поступило 76 материалов о нарушении перчаточно-масочного режима. При этом с мая по сентябрь в метро было составлено 290 актов о правонарушениях, и из них в 60% случаев решено было ограничиться предупреждением, сообщал нашему изданию глава комитета Кирилл Поляков.

С осенним ростом заболеваемости коронавирусом Смольный в конце сентября пообещал ужесточить подход к «безмасочникам» на транспорте. Однако 1 октября корреспонденты «Фонтанки» убедились, что правила игры так быстро не меняются. Одновременно с этим вопросом «Обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать» задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным мониторинга комтранса, 90% пассажиров петербургского метро сегодня заходят на станции в масках, но при спуске на эскалаторы этот процент падает до 65%.

Акты за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте оформляют по ст. 8.6.1 КоАП, штраф составляет 4 тысячи.

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Комментарии (9)

Yubilar
Если маска и перчатки лежат у меня в кармане и перемещаются вместе со мной, означает ли это, что я их ношу? По правилам русского языка, правилам логики и законов - да. А вот по "правилам" чиновников и тех, кто штрафы рисует - как? Что такое "носить" в их понимании? И почему именно их мнение является верным?
Annonym
Ну а зачем им за 4 Тысчи которые в казну уйдут горбатиться .
Они сдается мне больше Делают себе "Незаконной Прибыли" продолжая заниматься тем , на чем Спалились их Московские коллеги .
Если быть точным цитата
"вот так — фактически подкидывать наркотики обывателям — это скотство. За это гнать надо." только вот проблема в том что таких подкидывателей никто не Увольняет и не штрафует , а на оборот Как котенку за ушком почещут ....
Владислав М
Пусть народ злят, выйдут эти масочки и перчаточки чиновникам боком.
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