За последние две недели в московском транспорте оштрафовали 10 тысяч «безмасочников». В Петербурге за это время поймали всего 76 нарушителей

Всего же за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима в Москве оштрафовали около 96 тысяч человек, из них 10 тысяч — в период с 28 сентября. Общая сумма штрафов, выписанных москвичам за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте с 12 мая, составляет примерно 480 млн рублей.

За последние две недели в Москве оштрафовали 10 тысяч человек, которые не носили маски и перчатки в общественном транспорте. Об этом 13 октября ТАСС сообщил руководитель московского ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. В петербургский комитет по транспорту за этот же период поступило лишь 76 материалов о нарушении масочного режима, рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Как сообщили «Фонтанке» 13 октября в петербургском комитете по транспорту, за последние две недели в ведомство поступило 76 материалов о нарушении перчаточно-масочного режима. При этом с мая по сентябрь в метро было составлено 290 актов о правонарушениях, и из них в 60% случаев решено было ограничиться предупреждением, сообщал нашему изданию глава комитета Кирилл Поляков.

С осенним ростом заболеваемости коронавирусом Смольный в конце сентября пообещал ужесточить подход к «безмасочникам» на транспорте. Однако 1 октября корреспонденты «Фонтанки» убедились, что правила игры так быстро не меняются. Одновременно с этим вопросом «Обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать» задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным мониторинга комтранса, 90% пассажиров петербургского метро сегодня заходят на станции в масках, но при спуске на эскалаторы этот процент падает до 65%.

Акты за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте оформляют по ст. 8.6.1 КоАП, штраф составляет 4 тысячи.