автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Корреспонденты «Фонтанки» с утра 1 октября надели маски и расселись по вагонам метро и автобусам. Работа позволяет оставаться на дистанционке, но тут уж было редакционное задание: проверить, как на пассажиров действуют увещевания Смольного, упоминание Росгвардии и удешевление масок до 10 рублей. Экспресс-наблюдение показало: до некоторых докричались, но такими темпами мы вторую волну не остановим.



Жители северных провинций рассказали: на «Проспекте Просвещения» периодически раздавалось объявление, в котором уважаемым пассажирам напоминали о необходимости носить маски в транспорте, но на подходе к турникетам горожан, как обычно, встречал кордон из трех усталых сотрудников метрополитена. Делать замечания каждому «безмасочнику» в интенсивном утреннем потоке они, конечно, не успевали. Одна из пассажирок, слегка снизив скорость, сделала вид, что достает из сумки маску, прошла турникет... и, видимо, передумала облачаться. Замечаниями контроль и ограничивался.



«В поезде на синей ветке в масках ехала примерно половина. Был и сотрудник полиции. Но он, похоже, просто следовал на работу: на нарушителей строгим взглядом не смотрел, замечаний не делал, строчил что-то в телефоне, — делится впечатлениям корреспондент. — Вестибюль «Гостиного двора» порадовал только сотрудниками транспортной безопасности, один из них надел даже защитный щиток».



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Даниил Большаков / «Фонтанка.ру» автор фото Даниил Большаков / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В «Девяткино» Росгвардии, следящей за ношением масок в метро, корреспондент не обнаружил. Но работники транспортной безопасности активизировались, активно жестикулировали и произносили мантру: «Масочки надевайте, пожалуйста». «Заходят почти все в масках, иначе не пустят, но процентов примерно тридцать сразу за турникетами снимают и прячут», — говорится в донесении. Для чистоты эксперимента коллега доехал до «Гражданского проспекта»: метро-то у нас одно, но «Девяткино» все же в Ленобласти. В черте города та же картина.



Жительница «Пионерской» сообщает, что визуально людей в масках кажется больше, но половина все так же манкирует коллективной безопасностью и особого сопротивления не встречает. «На входе три богатыря в масках, как обычно, стояли, я на тот момент не надела, — говорит участница эксперимента. — Ни слова ни сказали, как и работник в будке, с которым перемолвилась по поводу оплаты телефоном». «На «Приморской» вежливо напоминали, но пропускали без масок», — рассказали островитяне.



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Но есть и средоточия ответственного отношения к делу. «На «Площади Александра Невского» каждый день просят надеть маску, иногда даже криком, — хвастается счастливый житель центра. — Сегодня без масок не пропускали. Одна девушка укуталась шарфом и спокойно прошла дальше. В «Первой полосе» маски стоят по 10 рублей — это правда. Знаю, что на «Восстания» сегодня тоже никого без масок не пускали. Притом на сам вокзал можно войти как угодно. А в метро — нет, контролируют у входа. В самом метро кажется, что людей в масках стало больше — особенно пенсионеров. Много кто снимает маски на выходе из метро (когда поднимается на эскалаторе)».

Вообще, картина неоднородная даже в пределах одного пересадочного узла. «В вестибюле «Невского проспекта» народ почти весь в масках, а вот на «Гостином» много без. Кажется, что в метро 60–70% тех, кто в масках, в перчатках — единицы. Перед входом все сотрудники напоминают о мерах безопасности, хотя вчера на «Электросиле» чуть ли не разворачивали людей», — сообщили южане.



Интонация разнится: если на «Невском» напоминают, то на «Черной речке», по словам очевидца, «очень просят». Есть антропологические наблюдения: «Мне кажется, там даже мужиков покрупнее поставили. Но люди без масок все равно проходили, потому что у нас в вестибюле ни вендинговых аппаратов, ни «Первой полосы» нет».



Наземный транспорт, кажется, живет как жил, хотя и здесь не все однозначно. Свидетельства такие: «На автобусной остановке у «Проспекта Большевиков» довольно много народу в масках стояло, ждали социальный автобус. Зато маршрутка — оплот свободы, там в маске была только я»; «У меня в 5-м троллейбусе 10 пассажиров, в маске только пожилая кондуктор и женщина в отдалении на переднем сиденье, до которой все равно никто не «докашляет»; «В автобусе № 171 в Приморском районе никаких объявлений про маски нет. Пассажирам все равно, многие без».



Очередное ужесточение масочного режима Смольный объявил накануне. «С 1 октября 2020 года пассажиры общественного транспорта, в том числе метрополитена, а также пассажиры сервисов такси и автомобилей каршеринга обязаны использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки, — заявил комтранс. — Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств. Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии». Аппарат вице-губернатора Максима Соколова добавил, что достигнута договоренность о продаже СИЗ в «Первой полосе» не дороже 10 рублей.



Не то чтобы это как-то меняло формальный подход. Масочный режим на транспорте и так установлен 121-м постановлением Смольного, и за его нарушение уже выписывают штрафы, пусть и немного (менее 300 зафиксированных нарушений за 4 месяца). Однако упоминание Росгвардии наталкивало на размышления. Дело в том, что у нее нет полномочий оформлять «безмасочников» по ст. 8.6.1. городского КоАП, делать это могут сотрудники профильных комитетов и полиция; штраф — 4 тысячи. А вот что гвардейцы могут выписывать — так это ст. 20.6.1 КоАП, по которой можно влететь и на 30 тысяч. В Петербурге, впрочем, предпочитают свою статью, и в комтрансе объяснили, что на данный момент речь не о переквалификации нарушения, а о том, что Росгвардию будут привлекать в случае конфликтных ситуаций.



Обязательный масочный режим в Петербурге был введен с середины мая и действует до сих пор, несмотря на снятие многих ограничений. Тогда же на станциях разместили специальные вендинговые аппараты, хотя основной объем продаж шел через газетные киоски. В середине июня договоры с операторами закончились, и аппараты исчезли из подземки. «Фонтанка» отмечала, что большая часть пассажиров перестала соблюдать требования 121-го постановления Смольного относительно масок на транспорте.



Попытка Смольного ужесточить контроль связана с нежеланием снова вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости. За последние сутки в Петербурге выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее — 276. «Фонтанка» поговорила с проректором СПбПУ Алексеем Боровковым; он руководит рабочей группой, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса. По его словам, Петербург побил июньский рекорд по активным больным, и это повод зафиксировать вторую волну пандемии. Полное интервью с Боровковым читайте на «Фонтанке» 1 октября.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

