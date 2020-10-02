Обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать, спросил полицейский профсоюз начальника ГУ МВД Романа Плугина
Новые коронавирусные силки для петербуржцев с 1 октября столкнули лбами ультимативность властей и нормативную базу, на которую опирается Смольный. В ее фундаментальности усомнилось полицейское сообщество.
В первые сутки ужесточений профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратился к начальнику ГУ МВД Роману Плугину с открытым письмом. Оно выражает опасение, что полицейских начнут привлекать к «масочной тирании», анонсированной городскими властями. Ее суть сводится к запрету проезда на общественном транспорте при отсутствии маски.
Корень полицейских сложностей для участия в профилактических мероприятиях, по мнению профсоюза, кроется в том, что правительства Петербурга с весны 2020 года так и не разработало правила поведения граждан при режиме повышенной готовности. Знаковое постановление губернатора № 121 ввело этот режим и обозначило шаги, которые должны были быть прописаны в отдельных нормативных актах. В том числе - обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта, в том числе на остановках.
«Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области подобных правил не разработано и не утверждено», - говорится в обращении к начальнику ГУ МВД.
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Профсоюз проводит аналогию с алгоритмом правительства России, которое такие правила поведения прописало в постановлении № 417 от 2 апреля 2020 года. В них нет обязанности гражданам носить маски. Федеральные правила указывают, что ответственность за обеспечение СИЗами лежит на организациях.
В Петербурге одновременно действуют две санкционные нормы - статьи 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях и 20.6.1 КоАП. Власти, в том числе через оповещение на объектах транспорта, предупреждают горожан, что к ответственности за отсутствие масок их привлекут по 8.6.1, со штрафом 4000 рублей. Полиция получила полномочия составлять протоколы по этой статье после того, как МВД и Смольный заключили соглашение весной 2020 года. Тем не менее, полиция предпочитает составлять за отсутствие масок протоколы по статье 20.6.1. Она предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, но старания сотрудников не приносят прибыли казне. Абсолютное большинство протоколов заканчивается предупреждениями, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в августе, при подведении июльских итогов. Из составленных за месяц 642 протоколов пятую часть вернули полиции за процессуальные нарушения.