





В первые сутки ужесточений профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратился к начальнику ГУ МВД Роману Плугину с открытым письмом. Оно выражает опасение, что полицейских начнут привлекать к «масочной тирании», анонсированной городскими властями. Ее суть сводится к запрету проезда на общественном транспорте при отсутствии маски.

Корень полицейских сложностей для участия в профилактических мероприятиях, по мнению профсоюза, кроется в том, что правительства Петербурга с весны 2020 года так и не разработало правила поведения граждан при режиме повышенной готовности. Знаковое постановление губернатора № 121 ввело этот режим и обозначило шаги, которые должны были быть прописаны в отдельных нормативных актах. В том числе - обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта, в том числе на остановках.

«Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области подобных правил не разработано и не утверждено», - говорится в обращении к начальнику ГУ МВД.

