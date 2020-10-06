Смольный: Четверть пассажиров петербургского метро избавляются от масок между турникетом и эскалатором

90% пассажиров петербургского метро заходят на станции в масках. При спуске на эскалаторы этот процент падает до 65%.

Результаты мониторинга 6 октября озвучил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы; об этом сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова. В связи с таким разрывом контроль за соблюдением правил планируют ужесточить в ближайшее время. «Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, связанных с нахождением горожан без средств индивидуальной защиты, влечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей, — напомнил чиновник. — В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 776 метрополитен вправе отказать в перевозке пассажиру, который не соблюдает обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности».