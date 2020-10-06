Смольный: Четверть пассажиров петербургского метро избавляются от масок между турникетом и эскалатором
90% пассажиров петербургского метро заходят на станции в масках. При спуске на эскалаторы этот процент падает до 65%.
Результаты мониторинга 6 октября озвучил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы; об этом сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова. В связи с таким разрывом контроль за соблюдением правил планируют ужесточить в ближайшее время. «Нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, связанных с нахождением горожан без средств индивидуальной защиты, влечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей, — напомнил чиновник. — В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 776 метрополитен вправе отказать в перевозке пассажиру, который не соблюдает обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности».
Напомним, на прошлой неделе губернатор подписал правила пользования петербургским метрополитеном. Теперь пассажиры должны следовать обязательным правилам поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Перед этим Смольный объявил, что с октября ужесточает контроль за ношением СИЗ на транспорте. «Фонтанка» убедилась, что правила игры не меняются в один день. Одновременно с этим вопросом: «обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать», задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.