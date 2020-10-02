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02.10.2020 16:16
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Беглов подписал новые правила пользования метро. В них есть дополнение о масках

Два постановления, которые утверждают правила пользования петербургским метрополитеном и правила его технической эксплуатации, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом 2 октября «Фонтанке» сообщили в Смольном. Новая версия содержит дополнение о режиме повышенной готовности, который введен в городе в связи с пандемией коронавируса.

Как уточнили в городской администрации, документы приняли в соответствии с изменениями федерального законодательства. В них содержатся основные требования к работе метро и его сотрудников, а также установлены правила поведения в подземке. Раньше перечисленное утверждалось правовым актом отраслевого комитета.

Ключевое дополнение, сравнив старую и новую версии правил, можно обнаружить в разделе № 25, пункт 1, в котором прописаны обязанности пассажира. Если до этого он призывал «выполнять требования работников перевозчика по соблюдению Правил и законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности», то теперь к этому добавилось: «…и обязательных для исполнения гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Нарушение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации предполагает штраф в размере 4 тысяч рублей (8.6.1 городского закона об административных правонарушениях). Полиция получила полномочия составлять протоколы по этой статье после того, как МВД и Смольный заключили соглашение весной 2020 года.

Ранее в петербургском правительстве заявили, что с этого месяца в общественном транспорте закончилась эра милосердия к «безмасочникам». «Фонтанка» убедилась, что правила игры не меняются в один день. Одновременно с этим вопросом: «обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать», задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (19)

Вашъ Хозяинъ
На свете нет ужаснее напасти, чем идиот дорвавшийся до власти!
Alex Freedom
Беглуша как обычно: пыжится, тужится, а потом ка-а-ак обосрётся )
Ну не избирал тебя никто и нет у тебя никакого авторитета. Так что валил бы отсюда по добру, по здорову!
olla
Власть творит беспредел. И почему их коронаврирус не берет- неужели все в масках ходят? и усы не мешают?
Так, граждане, кто из политических сил выступает против этого абсурда, нагнетания и психической атаки со стороны маразматиков, которые возвели ОРВИ в статус чумы?
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