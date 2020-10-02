Два постановления, которые утверждают правила пользования петербургским метрополитеном и правила его технической эксплуатации, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом 2 октября «Фонтанке» сообщили в Смольном. Новая версия содержит дополнение о режиме повышенной готовности, который введен в городе в связи с пандемией коронавируса.

Как уточнили в городской администрации, документы приняли в соответствии с изменениями федерального законодательства. В них содержатся основные требования к работе метро и его сотрудников, а также установлены правила поведения в подземке. Раньше перечисленное утверждалось правовым актом отраслевого комитета.

Ключевое дополнение, сравнив старую и новую версии правил, можно обнаружить в разделе № 25, пункт 1, в котором прописаны обязанности пассажира. Если до этого он призывал «выполнять требования работников перевозчика по соблюдению Правил и законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности», то теперь к этому добавилось: «…и обязательных для исполнения гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».