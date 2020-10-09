Главный эпидемиолог: В Петербурге чаще умирают от коронавируса, потому что климат плохой и солнца мало

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Петербурга Людмила Зуева объяснила, почему в Северной столице самая высокая смертность от коронавируса в стране: почти 60 смертей на 100 тысяч человек, хотя в Москве — 44. Виноват климат.

«Я думаю, что причина в том, что климат в Петербурге очень неблагоприятный. Мы — город, в котором практически нет солнца. Поэтому наши организмы больше подвержены тяжелым случаям и летальным исходам, нежели в Москве и других городах, где климат лучше, чем у нас», — заявила она 9 октября «Фонтанке».