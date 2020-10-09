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09.10.2020 16:08
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Евролига не пускает «Зенит» в «Юбилейный», где должен пройти матч с «Барселоной». Начало игры перенесено

Баскетбольный клуб «Зенит» за несколько часов до начала домашнего матча Евролиги против «Барселоны» оказался в затруднительном положении. Как стало известно «Фонтанке», сотрудники Евролиги не дают петербургским игрокам заехать в СК «Юбилейный», где должна была состояться игра в 19:00, из-за трех положительных случаев коронавируса в команде.

При этом игра должна обязательно состояться сегодня, так как визы «Барселоны» действуют до 9 октября и уже в ночь на субботу испанцы должны улететь домой. По последним данным, матч начнется в 20:00.

Напомним, что «Барселона» сама осталась без главного тренера и его первого помощника из-за положительных тестов на коронавирус. Руководить командой в матче Евролиги против «Зенита» будет номинально третий тренер.

© Фонтанка.Ру

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