Власти снимают режим ЧС в Рязанской области, взрывы продолжаются, но эвакуированные жители возвращаются домой
Режим ЧС в Рязанской области снимается в пятницу, 9 октября, в 8.00, сообщает Минобороны России. Особая мера была принята из-за пожара на складе боеприпасов 7 октября.
«Жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания», — сказал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков (цитата по ТАСС). По его словам «в настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет».
Пока ещё остаются очаги возгорания в лесу, но они не связаны с деятельностью арсенала, добавил Булгаков. Группы разминирования проверили все населённые пункты в радиусе 7 км от склада.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, взрывы в арсенале в ночь на 9 октября продолжились, но их было всего два.
«По состоянию на 6.00 9 октября интенсивность взрывов уменьшилась. В ночное время произошло два взрыва. Созданы шесть боевых участков тушения пожара, организована работа наземной группировки по защите населенных пунктов и тушению отдельных очагов пожаров на безопасном расстоянии», — приводит его слова агентство.
По информации оборонного ведомства, с утра 8 октября для тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.
Всего к реагированию привлечены 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда, от МЧС России — 503 человека и 102 единицы техники.
Склад боеприпасов ЗВО в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся накануне около десяти утра. Затем стали взрываться снаряды, хранящиеся на его территории. Ближе к двум часам дня на борьбу с огнем отправились сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Тушить пожар также выехали специалисты из соседних регионов. Деревня у склада боеприпасов сгорела дотла. Региональное правительство сообщало о шестерых пострадавших. Пока озвучены две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное сделал ветер. По данным МЧС, госпитализировали 16 человек, получили повреждения 20 построек.