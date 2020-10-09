Власти снимают режим ЧС в Рязанской области, взрывы продолжаются, но эвакуированные жители возвращаются домой

Пока ещё остаются очаги возгорания в лесу, но они не связаны с деятельностью арсенала, добавил Булгаков. Группы разминирования проверили все населённые пункты в радиусе 7 км от склада.

«Жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания», — сказал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков ( цитата по ТАСС). По его словам «в настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет».

Режим ЧС в Рязанской области снимается в пятницу, 9 октября, в 8.00, сообщает Минобороны России. Особая мера была принята из-за пожара на складе боеприпасов 7 октября.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона, взрывы в арсенале в ночь на 9 октября продолжились, но их было всего два.

«По состоянию на 6.00 9 октября интенсивность взрывов уменьшилась. В ночное время произошло два взрыва. Созданы шесть боевых участков тушения пожара, организована работа наземной группировки по защите населенных пунктов и тушению отдельных очагов пожаров на безопасном расстоянии», — приводит его слова агентство.

По информации оборонного ведомства, с утра 8 октября для тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области совершили 12 вылетов самолеты Ил-76 Военно-космических сил, более 200 сбросов воды произвели вертолеты Ми-8 и Ми-26. В общей сложности сброшено на очаги возгорания в районе ЧС более 1,4 тыс. тонн воды.



Всего к реагированию привлечены 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда, от МЧС России — 503 человека и 102 единицы техники.