Тушить пожар в Рязанской области едут из соседних регионов. Деревня у склада боеприпасов сгорела дотла
Почти два десятка домов, некоторые из них были единственным жильем для людей, сгорели рядом со складом Минобороны в Рязанской области. Огонь полыхает весь день и завоевывает позиции.
Министр ЧС Евгений Зиничев добрался до деревни Шелимишевские хутора практически ночью 7 октября. Ему показали сгоревшие дома, на один указали как на тот, который удалось отстоять. Всего, по данным МЧС, сгорели 17 зданий. На кадрах слышно, что снаряды все еще взрываются.
Глава МЧС России Евгений Зиничев осмотрел территории, на которых повреждены жилые строения из-за пожара и взрывов на военном складе в Рязанской области:https://t.co/2UMuNwBA6n— ТАСС (@tass_agency) October 7, 2020
Видео: пресс-служба МЧС pic.twitter.com/kaEf587tEj
Вероятней всего, без дома осталась и пожилая пара, чьи родственники из Петербурга искали их с вечера — связь с пенсионерами пропала в тот момент, когда они говорили, что в огне соседний с ними дом. Их удалось вовремя эвакуировать, хоть затянувшаяся транспортировка и заставила семью понервничать. Пока они в одной из школ в Скопино. Родственники полагают, что теперь прожившим в деревне большую часть жизни старикам придется перебираться в Петербург — другого жилья у них больше нет.
Тем временем, глава МЧС провел совещание — в 21.30 к все еще полыхающему складу выехали пожарные из Московской области, их сто человек. Готовы стартовать спасатели из Ногинска, Тулы и Москвы.
Склад, по словам местных жителей, загорелся около десяти утра. Ближе к двум часам дня тушить его поехали сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Больше двух тысяч человек эвакуированы, шестеро пострадали. Пока местные власти озвучивали две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.