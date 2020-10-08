Почти два десятка домов, некоторые из них были единственным жильем для людей, сгорели рядом со складом Минобороны в Рязанской области. Огонь полыхает весь день и завоевывает позиции.

Министр ЧС Евгений Зиничев добрался до деревни Шелимишевские хутора практически ночью 7 октября. Ему показали сгоревшие дома, на один указали как на тот, который удалось отстоять. Всего, по данным МЧС, сгорели 17 зданий. На кадрах слышно, что снаряды все еще взрываются.

Глава МЧС России Евгений Зиничев осмотрел территории, на которых повреждены жилые строения из-за пожара и взрывов на военном складе в Рязанской области:https://t.co/2UMuNwBA6n



Видео: пресс-служба МЧС pic.twitter.com/kaEf587tEj — ТАСС (@tass_agency) October 7, 2020

Вероятней всего, без дома осталась и пожилая пара, чьи родственники из Петербурга искали их с вечера — связь с пенсионерами пропала в тот момент, когда они говорили, что в огне соседний с ними дом. Их удалось вовремя эвакуировать, хоть затянувшаяся транспортировка и заставила семью понервничать. Пока они в одной из школ в Скопино. Родственники полагают, что теперь прожившим в деревне большую часть жизни старикам придется перебираться в Петербург — другого жилья у них больше нет.

