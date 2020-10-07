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07.10.2020 21:09
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В Рязанской области ввели режим ЧС. В соседней со складом боеприпасов деревне сгорели 9 домов

Шесть человек пострадали из-за пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области. Горит ближайшая деревня.

К вечеру 7 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. В деревне Шелимишевские хутора, где, в том числе, живут родственники петербуржцев, сгорели девять домов. Она расположена в полутора километрах от центра пожара. Как рассказали «Фонтанке» родные пожилой пары, последний раз они разговаривали с бабушкой и дедушкой, когда горел соседний с ними дом. Старикам велели уходить на улицу, после чего связь с ними пропала. «Звонили из пожарной части, просили какой-то ориентир, потому что там все в дыму. Потом мы обзвонили пункты, куда привозят эвакуированных, наших там нет», - рассказала «Фонтанке» петербурженка и отметила, что надежда есть еще на какую-то маршрутку, которая пока не доехала до школы.

МЧС России

Правительство региона сообщает, что с территории Скопинского района в Вослебовскую школу эвакуировали порядка 100 человек, среди них 9 детей и 9 военных. Еще порядка 50 человек привезли в школу №3 и на лыжную базу Скопина.

Пострадали шесть человек. Среди них в больницах женщина с ушибом колена и мужчина с ранами на шее. Также госпитализирован один пожарный.

Горят жилые дома и на другой стороне от склада. Любимов отмечает, что в здания пока не зайти.

«Страшно. Кругом взрывы. Но страшнее то, что было в первые часы, когда загорались дома и летели снаряды. Опять же нет ясности, когда прекратятся взрывы боеприпасов в селе», - цитирует Любимова «Рязань. Инфо».

Пожар начался утром 7 октября. По официальной версии, загорелась трава, после чего пламя охватило склад.

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