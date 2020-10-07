«Всё взрывается, окна вылетели». Возле горящего склада под Рязанью остались старики, в больницу везут пострадавших
В деревне Шелемишевские Хутора, которая находится в непосредственной близости от горящего склада с боеприпасами, еще остались люди. Они слышат взрывы и боятся, но за ними всё еще никто не приехал.
По данным МЧС на половину четвертого дня 7 октября, из 14 населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 1 600 человек. В Скопинский район летит министр Евгений Зиничев. Склад тушат 100 спасателей. Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека, один из них в реанимации. Сперва военные сами пытались потушить огонь, но ветер быстро распространял пламя. На место приехал пожарный поезд, работают два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2 в трех километрах от части.
При этом не все люди покинули опасную зону. Родственники пожилой пары, которая в настоящее время находится в непосредственной близости от склада, рассказали «Фонтанке», что в своем доме остаются их 80- и 75-летние бабушка с дедушкой. По словам петербуржцев, которые держат связь с пенсионерами, звуки взрывов были слышны еще с десяти утра, и все, кто мог, уехали на своих машинах. В деревне Шелемишевские Хутора остались только несколько стариков, которые сами выбраться оттуда не могут. В доме выбило стекла, до сих пор регулярно раздаются взрывы. Попытаться вывезти пожилых людей отправились знакомые из Рязани, но дорога за 50 км до деревни оцеплена, и туда никого не пускают. Девушке удалось связаться с пожарной частью и рассказать про брошенных стариков, ей обещали кого-нибудь за ними прислать.
Эвакуированных размещают в Скопинском, Милославском, Кораблинском и Ряжском районах, пункты развернуты в школах и административных зданиях.
Исходя из заявлений Минобороны, причиной пожара стала загоревшаяся трава. Огонь моментально перекинулся на склад. Местные чиновники склонны винить домовладельцев, которые устроили пал травы, или «нерадивых туристов». На место выдвигается военная прокуратура, проверять будут исполнение законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожаро- и взрывобезопасности.