В деревне Шелемишевские Хутора, которая находится в непосредственной близости от горящего склада с боеприпасами, еще остались люди. Они слышат взрывы и боятся, но за ними всё еще никто не приехал.



По данным МЧС на половину четвертого дня 7 октября, из 14 населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 1 600 человек. В Скопинский район летит министр Евгений Зиничев. Склад тушат 100 спасателей. Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека, один из них в реанимации. Сперва военные сами пытались потушить огонь, но ветер быстро распространял пламя. На место приехал пожарный поезд, работают два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2 в трех километрах от части.