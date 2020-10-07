МЧС: Из-за ЧП под Рязанью эвакуировали жителей более десяти населенных пунктов и перекрыли федеральную трассу
Жителей более десяти населенных пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от воинской части в Рязанской области, где тушат пожар и взрываются артиллерийские боеприпасы, эвакуируют в безопасное место. Об этом 7 октября сообщает МЧС России.
«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — сообщили в ведомстве.
На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. Привлечены 40 человек и 14 единиц техники, в готовность также приведен самолет Ил-76, добавили в МЧС России.
РИА Новости со ссылкой на ведомство пишет, что из-за ЧП движение транспорта перекрыто по федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области.
Информация о пожаре и взрывах на территории воинской части в Рязанской области появилась днем 7 октября. Западный военный округ, комментируя ситуацию, назвал предварительную причину: произошло возгорание травы, после чего порывистым ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. В ЗВО добавили, что угрозы близлежащим селам и деревням, а также пострадавших — нет.