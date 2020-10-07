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07.10.2020 16:10
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МЧС: Из-за ЧП под Рязанью эвакуировали жителей более десяти населенных пунктов и перекрыли федеральную трассу

Жителей более десяти населенных пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от воинской части в Рязанской области, где тушат пожар и взрываются артиллерийские боеприпасы, эвакуируют в безопасное место. Об этом 7 октября сообщает МЧС России.

«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — сообщили в ведомстве.

На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. Привлечены 40 человек и 14 единиц техники, в готовность также приведен самолет Ил-76, добавили в МЧС России.

РИА Новости со ссылкой на ведомство пишет, что из-за ЧП движение транспорта перекрыто по федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области.

Информация о пожаре и взрывах на территории воинской части в Рязанской области появилась днем 7 октября. Западный военный округ, комментируя ситуацию, назвал предварительную причину: произошло возгорание травы, после чего порывистым ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. В ЗВО добавили, что угрозы близлежащим селам и деревням, а также пострадавших — нет.

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Комментарии (5)

260847121
Боеприпасы у нас хранятся, будучи разложены на траве? А если зима, то под снегом?
260551481
Почему пресс служба не уточнила кто "поджог траву": Трамп, Эрдоган, ИГИЛь или бандеровцы?!
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