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08.10.2020 09:43
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Экстренные службы рассказали, какие именно боеприпасы взрывались в Рязанской области

На территории горящих складов в Рязанской области находились осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра, которые хранились на 43 открытых площадках. Об этом 8 октября рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, всего на территории воинской части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные, общей вместимостью 75 тысяч тонн.

Склад в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся около десяти утра. Ближе к двум часам дня тушить его поехали сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Больше двух тысяч человек эвакуированы, шестеро пострадали. Пока местные власти озвучивали две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.

Деревня Шелимишевские хутора возле складов практически сгорела.

По предварительной информации, пострадали пятеро. В настоящий момент частота взрывов снизилась. По федеральной трассе «Каспий» восстановили движение.

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Комментарии (2)

Brevnault
Прапорщика посадить! Генерала наградить!
Serg_I
Осколочно-фугасные снаряды калибра 152мм могли разбрасывать осколки на 50 километров (зона эвакуации)? Или всё-таки снаряды реактивные? Если да - то какой умник их разместил на открытой площадке, поросшей густой травой? Не слишком ли наши обласканные и захваленные верховным военные стали беспечными?
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