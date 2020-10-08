Экстренные службы рассказали, какие именно боеприпасы взрывались в Рязанской области

На территории горящих складов в Рязанской области находились осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра, которые хранились на 43 открытых площадках. Об этом 8 октября рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.



По его словам, всего на территории воинской части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные, общей вместимостью 75 тысяч тонн.



Склад в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся около десяти утра. Ближе к двум часам дня тушить его поехали сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Больше двух тысяч человек эвакуированы, шестеро пострадали. Пока местные власти озвучивали две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.

