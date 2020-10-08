МЧС о ситуации на складе боеприпасов под Рязанью: Госпитализировали 16 человек, пострадали более 20 построек
Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путина о ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Рязанской области. Информация об этом 8 октября опубликована на сайте Кремля.
По его словам, госпитализировали 16 человек, повреждения получили более 20 построек. К работе привлечены около полутора тысяч специалистов и порядка четырехсот единиц техники. Из них от МЧС России — 400 человек и 87 спецмашин. Ранее о привлеченных силах и средствах отчитался Западный военный округ, который также работает на месте возникновения ЧС. Помимо этого, на помощь готовы прийти специалисты Ногинского спасательного центра, добавил Зиничев.
Глава ведомства также напомнил, что была проведена эвакуация более 2,3 тысячи жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 километров. Их перевезли в пункты временного размещения на базе школ и больниц. Там, по его информации, находятся 86 человек. Остальных забрали родственники и друзья.
Склад боеприпасов ЗВО в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся накануне около десяти утра. Затем стали взрываться снаряды, хранящиеся на его территории. Ближе к двум часам дня на борьбу с огнем отправились сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Тушить пожар также выехали специалисты из соседних регионов. Деревня у склада боеприпасов сгорела дотла. Региональное правительство сообщало о шестерых пострадавших. Пока озвучены две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.