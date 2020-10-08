МЧС о ситуации на складе боеприпасов под Рязанью: Госпитализировали 16 человек, пострадали более 20 построек

Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путина о ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Рязанской области. Информация об этом 8 октября опубликована на сайте Кремля.



По его словам, госпитализировали 16 человек, повреждения получили более 20 построек. К работе привлечены около полутора тысяч специалистов и порядка четырехсот единиц техники. Из них от МЧС России — 400 человек и 87 спецмашин. Ранее о привлеченных силах и средствах отчитался Западный военный округ, который также работает на месте возникновения ЧС. Помимо этого, на помощь готовы прийти специалисты Ногинского спасательного центра, добавил Зиничев.