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08.10.2020 11:30
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С последствиями ЧС в Рязанской области пытаются справиться сотни военнослужащих. Им помогают с воздуха

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории склада боеприпасов Западного военного округа в Рязанской области сформирована специальная группировка войск и создан план дальнейших действий. Об этом 8 октября «Фонтанке» заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в работе задействовано свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

www.mil.ru/

К месту ЧС также прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе пять единиц многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Для мониторинга обстановки задействовано около двух десятков беспилотников.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которого цитирует ведомство, к сегодняшнему утру интенсивность детонации штабелей с боеприпасами на территории арсенала значительно уменьшилась. Как сообщалось ранее, снаряды взрываются раз в 15 минут.

Жителей близлежащих населенных пунктов расселили, это чуть более сотни человек, их обеспечили питанием. Кроме того, замминистра обороны заявил о восстановлении за ночь регулируемого движения автомобильного транспорта на федеральной трассе «Каспий», отметив при этом, что железнодорожное движение не останавливалось.

Склад боеприпасов ЗВО в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся накануне около десяти утра. Ближе к двум часам дня тушить его поехали сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС.

ТАСС со ссылкой на МЧС России писало о 2,3 тысячи эвакуированных человек.

Региональное правительство сообщало о шестерых пострадавших. Деревня Шелимишевские хутора возле складов сгорела практически дотла. Пока озвучены две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.

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Комментарии (1)

Владислав М
Позорище, а не армия. Почему вокруг складов сухая трава? Почему 4 часа не вызывали помощь? Налицо нарушение противопожарных норм и желание не выносить сор из избы. В результате - ЧП регионального масштаба! С такими защитниками и враг не нужен.
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