Больше 2 тысяч человек эвакуировали из расположенных рядом с горящим в Рязанской области складом боеприпасов деревень

Два пожарных танка среди прочих тушат возгорание у поселка Желтухино Рязанской области, где из-за пожара на складе произошла детонация хранившихся там снарядов. Об этом 7 октября сообщает МЧС.



По данным ведомства, которые приводит ТАСС, эвакуировано более 2,3 тыс. человек. Среди них персонал и личный состав военнослужащих, которые были на складе.



Как сообщала пресс-служба ЗВО, у части, где расположен склад, сначала загорелась трава. Сильный ветер поспособствовал тому, что огонь перекинулся на постройку, где хранятся артиллерийские боеприпасы. С огнем попытались справиться силами штатного пожарного расчета воинской части, но остановить его распространение не удалось.

