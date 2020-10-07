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07.10.2020 19:06
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Больше 2 тысяч человек эвакуировали из расположенных рядом с горящим в Рязанской области складом боеприпасов деревень

Два пожарных танка среди прочих тушат возгорание у поселка Желтухино Рязанской области, где из-за пожара на складе произошла детонация хранившихся там снарядов. Об этом 7 октября сообщает МЧС.

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, эвакуировано более 2,3 тыс. человек. Среди них персонал и личный состав военнослужащих, которые были на складе.

Как сообщала пресс-служба ЗВО, у части, где расположен склад, сначала загорелась трава. Сильный ветер поспособствовал тому, что огонь перекинулся на постройку, где хранятся артиллерийские боеприпасы. С огнем попытались справиться силами штатного пожарного расчета воинской части, но остановить его распространение не удалось.

Спасатели начали эвакуировать жителей сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. Как это было — читайте на «Фонтанке».

При этом осколки разрывающихся боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, находящейся в трех километрах от воинской части. Также от них пострадали стены и окна нескольких десятков жилых домов.

«В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих, задействована специальная военная техника — два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Кроме того, МЧС направило на место пожарный поезд и привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Также для тушения пожара задействуют специальных роботов. Четыре самолета Ил-76 направило на место и Министерство обороны», — сообщает ТАСС.

Два человека, мужчина и женщина, которых оглушило взрывной волной, доставлены в районную больницу.

На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а от Министерства обороны — замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.

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