Залечили до смерти. ЕСПЧ рассмотрит дело умершего в Крестах петербуржца
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу матери умершего в Крестах петербуржца Евгения Романова. Определяемую российским правосудием цену жизни она считает мизерной.
Как сообщил «Фонтанке» сотрудничающий с организацией «Зона права» адвокат Виталий Черкасов, к жалобе в ЕСПЧ привел ряд решений петербургских и Верховного судов, утвердивших компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей — эквивалент 7 тысяч евро.
«Мать умершего Ирина Султанова просила взыскать 3 миллиона рублей, что эквивалентно 39 тысячам евро», — уточнил Черкасов.
Евгения Романова арестовали летом 2015 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков, несмотря на стойкое психическое расстройство. Состояние Романова несколько месяцев ухудшалось. Экспертиза показала, что врачи тюремной больницы в Крестах не распознали у пациента кардиомиопатию, которая является частым следствием приема лекарственных препаратов при лечении шизофрении. Романову не проводили электрокардиографическое исследование. Эксперты указали, что лечение Романова с учетом длительности и типа течения заболевания целесообразно было проводить в специализированном психиатрическом стационаре, указано в жалобе в ЕСПЧ.