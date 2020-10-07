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07.10.2020 21:02
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Попова заявила о новых случаях завоза коронавируса из-за рубежа

В России зарегистрированы новые случаи, когда коронавирус в страну привозили с собой пассажиры из-за рубежа. Об этом 7 октября заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Люди прилетают с отдыха. Да, к сожалению, такие случаи есть», — сказала главный санитарный врач РФ в ответ на соответствующий вопрос Наили Аскер-Заде.

По словам Поповой, бывали случаи, когда вся семья возвращалась из отпуска с COVID-19.

По данным оперштаба на 7 октября, в России с начала пандемии COVID-19 выявили 1,248 млн заражений, 21 865 человек умерли.

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Комментарии (3)

155296642
Так это её недосмотр. Надо больше вывозить.
***_555
Какие же враги разрешили массовые полёты в заражённую Турцию?
Агроном аэродрома
Так пусть его (вирус) раздавят бульдозером вместе с пармезаном. Опыт есть, чё.
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