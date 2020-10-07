Президент Киргизии начал переговоры с оппозицией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит переговоры с политическими партиями, направленные на стабилизацию ситуации в стране, сообщила его пресс-служба 7 октября.

«Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил. Все киргизстанцы с болью в сердце переживают эти события. Я полностью понимаю ваши требования по разрешению данной ситуации. Как президент, прилагаю все свои возможные усилия, направленные на разрешение возникшей кризисной ситуации», — говорится в заявлении Жээнбекова.

В заявлении отмечается, что президент проводит личные переговоры с различными политическими силами. По его словам, необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности.

«Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях», — сказал глава государства.

Он призвал граждан проявить «благоразумие и выдержку, несмотря на все трудности в вашей каждодневной жизни».

В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.



ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.

