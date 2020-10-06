Экс-президенту Киргизии изменили меру пресечения на домашний арест

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, освобожденному минувшей ночью протестующими, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщил его адвокат Замир Жоошев в Facebook.
«Из СИЗО ГКНБ и СИЗО-1 Алмазбек Атамбаев, Канат Сагымбаев, Равшан Джеенбеков и другие обвиняемые освобождены на основании постановления Первомайского райсуда», — написал он.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Атамбаева Алмазбека Шаршеновича, Ниязова Фарида Абилезимовича, Джеенбекова Равшана Бабырбековича, Мискенбаева Меербека Джайлообековича, Сагымбаева Каната Райымбековича, Баабиева Фархата Жекшенбековича, Кырпбек уулу Рысбека, Осмоналиева Каната Амангельдиевича изменить на домашний арест на срок судебного разбирательства, то есть до 11 ноября 2020 года включительно», — говорится в постановлении.
Оппозиция Киргизии формирует координационный совет на фоне заявления ЦИК о недействительности результатов выборов. К утру вторника недовольные итогами парламентских выборов в республике люди захватили здания правительства, парламента и мэрии. Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика».
Спецслужбы Киргизии 7–8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.