В Киргизии протестующие захватили здания правительства и мэрии Бишкека

Недовольные итогами парламентских выборов в Киргизии протестующие захватили здание правительства Бишкеке утром 6 октября. Сотрудники аппарата не могут попасть на рабочие места.

«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и не никого в него не впускают», - сообщил ТАСС собеседник в правительстве.

Он рассказал, что сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание лица отказались пропустить их на рабочие места.

Киргизское агентство 24.kg добавляет, что здание мэрии города также под контролем митингующих.