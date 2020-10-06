В Киргизии протестующие захватили здания правительства и мэрии Бишкека
Недовольные итогами парламентских выборов в Киргизии протестующие захватили здание правительства Бишкеке утром 6 октября. Сотрудники аппарата не могут попасть на рабочие места.
«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и не никого в него не впускают», - сообщил ТАСС собеседник в правительстве.
Он рассказал, что сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание лица отказались пропустить их на рабочие места.
Киргизское агентство 24.kg добавляет, что здание мэрии города также под контролем митингующих.
В ночь на вторник, в ходе акций протеста по итогам парламентских выборов, люди захватили здание Белого дома в Бишкеке, а после ворвались в СИЗО и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева. В результате беспорядков пострадали почти 600 человек, один погиб.