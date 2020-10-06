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06.10.2020 07:40
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В Киргизии протестующие захватили здания правительства и мэрии Бишкека

Недовольные итогами парламентских выборов в Киргизии протестующие захватили здание правительства Бишкеке утром 6 октября. Сотрудники аппарата не могут попасть на рабочие места.

«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и не никого в него не впускают», - сообщил ТАСС собеседник в правительстве.

Он рассказал, что сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание лица отказались пропустить их на рабочие места.

Киргизское агентство 24.kg добавляет, что здание мэрии города также под контролем митингующих.

В ночь на вторник, в ходе акций протеста по итогам парламентских выборов, люди захватили здание Белого дома в Бишкеке, а после ворвались в СИЗО и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева. В результате беспорядков пострадали почти 600 человек, один погиб.

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Комментарии (5)

260551481
А что наши пропагандоны уже не на местном Бишкекском телевидении? И пригожинские еще не там?!
260642921
Очередной эксперимент "суверенной демократии" в который раз терпит крах. До "отцов нации" не доходит, что они обязаны не только объявить, что будут играть честно, но и действительно играть честно. Иначе - "судью на мыло".
22ilves
Территория не закрытая, раз там серверы со всей страны. Так что, скорее всего, скоро пробы воды и почвы окажутся за рубежом. И тогда будет интересно....
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