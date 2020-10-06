Бывшего президента Киргизии протестующие освободили из СИЗО. Штурмом

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который с августа прошлого года находился в следственном изоляторе, после штурма здания протестующими удалось освободить.

Толпа недовольных итогами парламентских выборов 5 октября ворвалась в здание изолятора при госкомитете нацбезопасности. Появились кадры, на которых Атамбаева вывели на улицу в плотном кольце протестующих.

Ранее им удалось «отбить» здание парламента страны, в тот момент все депутаты и сотрудники из него уехали.

Пресс-секретарь действующего президента Киргизии сообщил, что глава государства Бишкек не покидал.