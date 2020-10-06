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06.10.2020 01:55
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Бывшего президента Киргизии протестующие освободили из СИЗО. Штурмом

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который с августа прошлого года находился в следственном изоляторе, после штурма здания протестующими удалось освободить.

Толпа недовольных итогами парламентских выборов 5 октября ворвалась в здание изолятора при госкомитете нацбезопасности. Появились кадры, на которых Атамбаева вывели на улицу в плотном кольце протестующих.

Ранее им удалось «отбить» здание парламента страны, в тот момент все депутаты и сотрудники из него уехали.

Пресс-секретарь действующего президента Киргизии сообщил, что глава государства Бишкек не покидал.

Выборы в парламент прошли 4 октября и на следующий день их предварительные итоги спровоцировали волну митингов. В городе больше ста пострадавших, горят полицейские машины.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Там еще не надо уточнять какого из бывших?
Nationalverrater_2
интересно, эти ребята не забывали снимать ботинки и махать шариками и цветочками ?
0day
Дали выпустить пар. Всё идёт по плану.....
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