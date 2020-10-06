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06.10.2020 01:13
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Митингующие в Киргизии захватили здание парламента страны и пытаются прорваться в СИЗО

Стихийный митинг в Бишкеке стал неконтролируемым со стороны силовиков. Протестующим пришлось отдать здание парламента.

Толпа недовольных итогами выборов в парламент Киргизии сумела преодолеть сопротивление силовиков и ворвалась в здание парламента. На этот момент все депутаты и работники покинули здание.

Сообщается, что демонстранты протаранили грузовиками ворота и ворвались в здание госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Часть протестующих пошла и на режимный объект - они хотят освободить из СИЗО государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он в изоляции уже больше года.

За день противостояний в Бишкеке пострадали около 130 человек, горели машины полиции и скорой помощи.

На акцию протеста вышли представители 11 оппозиционных партий и около 6 тысяч человек. Они утверждают, что выборы в парламент, которые прошли накануне, были сфальсифицированы. Прошли в депутаты представители 4 партий.

© Фонтанка.Ру

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