Митингующие в Киргизии захватили здание парламента страны и пытаются прорваться в СИЗО
Стихийный митинг в Бишкеке стал неконтролируемым со стороны силовиков. Протестующим пришлось отдать здание парламента.
Толпа недовольных итогами выборов в парламент Киргизии сумела преодолеть сопротивление силовиков и ворвалась в здание парламента. На этот момент все депутаты и работники покинули здание.
Сообщается, что демонстранты протаранили грузовиками ворота и ворвались в здание госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Часть протестующих пошла и на режимный объект - они хотят освободить из СИЗО государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он в изоляции уже больше года.
За день противостояний в Бишкеке пострадали около 130 человек, горели машины полиции и скорой помощи.
На акцию протеста вышли представители 11 оппозиционных партий и около 6 тысяч человек. Они утверждают, что выборы в парламент, которые прошли накануне, были сфальсифицированы. Прошли в депутаты представители 4 партий.