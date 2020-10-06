Митингующие в Киргизии захватили здание парламента страны и пытаются прорваться в СИЗО

Стихийный митинг в Бишкеке стал неконтролируемым со стороны силовиков. Протестующим пришлось отдать здание парламента.

Толпа недовольных итогами выборов в парламент Киргизии сумела преодолеть сопротивление силовиков и ворвалась в здание парламента. На этот момент все депутаты и работники покинули здание.

Сообщается, что демонстранты протаранили грузовиками ворота и ворвались в здание госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Часть протестующих пошла и на режимный объект - они хотят освободить из СИЗО государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он в изоляции уже больше года.