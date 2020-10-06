В Киргизии в ходе акций протеста пострадали почти 600 человек. Больше десяти попали в реанимацию, один погиб

Число пострадавших в столкновениях после парламентских выборов в Киргизии возросло до 590 человек к утру 6 октября. Есть данные о погибшем.



«По данным на 8.00 (5.00 мск) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек», - заявил представитель минздрава РИА Новости.



Госпитализация понадобилась 150 пострадавшим, из которых 13 находятся в реанимации.



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

