В Киргизии в ходе акций протеста пострадали почти 600 человек. Больше десяти попали в реанимацию, один погиб
Число пострадавших в столкновениях после парламентских выборов в Киргизии возросло до 590 человек к утру 6 октября. Есть данные о погибшем.
«По данным на 8.00 (5.00 мск) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек», - заявил представитель минздрава РИА Новости.
Госпитализация понадобилась 150 пострадавшим, из которых 13 находятся в реанимации.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», — заявила Стамалиева.
В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. При попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону здания Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.