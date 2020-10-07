FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.51р92.52р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 08:58
4
Печать

В Киргизии неизвестные пытаются захватить офис крупнейшей компании по добыче золота

Группа неизвестных людей пытается захватить офис крупной золотодобывающей компании "Кумтор"в столице Киргизии 7 октября. Охрана пока держит оборону.

«В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании», - сообщил сотрудник компании ТАСС. По его словам, охране пока удается сдерживать натиск. «Правоохранительные органы пока не реагируют», - отметил собеседник.

Во избежание взломов и мародёрства в Киргизии отключили все банковкие автоматы, перед этим опустошив их содержимое.

В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Serg_I
Девиз у ворвавшихся "грабь награбленное"? Проходили уже такое, всего сто лет назад!
baddancer
Про Киргизию можно сказать по Киплингу: Север есть Север, Юг есть Юг, и вместе им не сойтись. Все конфликты там носят абсолютно неразрешимый характер - южане против северян. Кто побеждает на выборах, начинает безжалостно давить чужаков. Для таких стран незалежность смерти подобна.
blackcatwhitecat
Наверно, думают, что все золото там и добывается, в офисе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний