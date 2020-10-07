В Киргизии неизвестные пытаются захватить офис крупнейшей компании по добыче золота
Группа неизвестных людей пытается захватить офис крупной золотодобывающей компании "Кумтор"в столице Киргизии 7 октября. Охрана пока держит оборону.
«В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании», - сообщил сотрудник компании ТАСС. По его словам, охране пока удается сдерживать натиск. «Правоохранительные органы пока не реагируют», - отметил собеседник.
Во избежание взломов и мародёрства в Киргизии отключили все банковкие автоматы, перед этим опустошив их содержимое.
В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.
ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.