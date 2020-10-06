В Киргизии отключили банковские автоматы, изъяв перед этим из них все деньги

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, для того чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение», — цитирует Абдраева «Sputnik Киргизия».

Во избежание взломов и мародёрства на фоне протестов в Киргизии отключили все банковкие автоматы, перед этим опустошив их содержимое. Об этом 6 октября сообщил президент союза банков этой страны Анвар Абдраев.

Он добавил, что банкоматы и офисы коммерческих банков, как предполагается, вновь смогут вернуться к обычной работе в среду, 7 октября.

Минфин Киргизии уже предупредил, что приостанавливает проведение всех финансовых операций с его участием.

Накануне, в понедельник, 5 ктября, протестующие собрались на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке с требованием отменить итоги выборов. Вечером начались столкновения с полицией при попытке разгона митинга силовиками. К утру вторника протестующие захватили здания правительства, парламента и мэрии. По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Оппозиция Киргизии формирует координационный совет на фоне заявления ЦИК о недействительности результатов выборов. Она избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика». Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, освобожденному минувшей ночью недовольными, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.