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05.10.2020 14:51
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В Великих Луках 13 детей потеряли сознание во время школьной линейки, трое из всех госпитализированных — в тяжёлом состоянии

Тринадцать школьников госпитализированы в городскую детскую больницу в Великих Луках после потери сознания на торжественной линейке. Об этом сообщает в Telegram Официальный канал Псковской области 5 октября.

Уточняется, что инцидент произошёл в школе № 7. Как рассказал руководитель комитета образования Александр Седунов, во время мероприятия стало плохо детям разного возраста. По данным комздрава, трое учеников — в тяжёлом состоянии, у других состояние оценивается как средней степени тяжести.

Для выяснения причины произошедшего у госпитализированных школьников взяли анализы, ведётся проверка, добавил Седунов.

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Комментарии (20)

Cashmare
пишут, что дирекрыса школы уже заявила, что скорее всего тепловой удар. что-то мало верится
Samal_
вот вам и новичок
Cashmare
это всё от кампуктеров ихних и смартофонов. а если серьезно, то хотя бы написали, линейка была с самого утра или после учебы?
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