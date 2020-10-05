В Великих Луках 13 детей потеряли сознание во время школьной линейки, трое из всех госпитализированных — в тяжёлом состоянии

Тринадцать школьников госпитализированы в городскую детскую больницу в Великих Луках после потери сознания на торжественной линейке. Об этом сообщает в Telegram Официальный канал Псковской области 5 октября.

Уточняется, что инцидент произошёл в школе № 7. Как рассказал руководитель комитета образования Александр Седунов, во время мероприятия стало плохо детям разного возраста. По данным комздрава, трое учеников — в тяжёлом состоянии, у других состояние оценивается как средней степени тяжести.

Для выяснения причины произошедшего у госпитализированных школьников взяли анализы, ведётся проверка, добавил Седунов.