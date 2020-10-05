Специалисты проверят Козельский полигон ядохимикатов после загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке

Специалисты отправятся обследовать Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон на Камчатке после загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.



«Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. В группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах», — сказал Солодов ТАСС.

