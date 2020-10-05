FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 14:05
0
Печать

Специалисты проверят Козельский полигон ядохимикатов после загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке

Специалисты отправятся обследовать Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон на Камчатке после загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. В группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах», — сказал Солодов ТАСС.

Он также добавил, что власти попросят помощи у волонтеров, чтобы те обошли и сфотографировали максимально возможную территорию побережья.

Ранее Солодов рассказал, что концентрация нефтепродуктов в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке пришла в норму, превышения практически нет. Первые результаты проб воды из реки Налычево также не показали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.

СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний