Специалисты проверят Козельский полигон ядохимикатов после загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке
Специалисты отправятся обследовать Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон на Камчатке после загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.
«Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. В группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах», — сказал Солодов ТАСС.
Он также добавил, что власти попросят помощи у волонтеров, чтобы те обошли и сфотографировали максимально возможную территорию побережья.
Ранее Солодов рассказал, что концентрация нефтепродуктов в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке пришла в норму, превышения практически нет. Первые результаты проб воды из реки Налычево также не показали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.
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