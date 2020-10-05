Губернатор Камчатки заявил, что показатели загрязненности воды в Тихом океане возвращаются к норме

Концентрация нефтепродуктов в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке пришла в норму, превышения практически нет. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов 5 октября, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.



«Так, на вчерашний день пробы, взятые в тех же местах, показывают превышение всего в 1,2 раза, то есть практически находятся в норме», — сказал он.



По его словам, пробы, взятые в бухте Лагерная 3 октября, показывали, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в семь — девять раз.