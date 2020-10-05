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05.10.2020 09:43
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Губернатор Камчатки заявил, что показатели загрязненности воды в Тихом океане возвращаются к норме

Концентрация нефтепродуктов в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке пришла в норму, превышения практически нет. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов 5 октября, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

«Так, на вчерашний день пробы, взятые в тех же местах, показывают превышение всего в 1,2 раза, то есть практически находятся в норме», — сказал он.

По его словам, пробы, взятые в бухте Лагерная 3 октября, показывали, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в семь — девять раз.

В остальных местах, в том числе на Халактырском пляже, концентрация нефтепродуктов находится в пределах нормы, добавил губернатор.

Ранее на брифинге власти Камчатки назвали три возможные причины загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Пробы воды отправили во Владивосток, а также в Москву, где их передадут специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.

СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.

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Комментарии (2)

260578211
Пусть в том районе искупается.
Агроном аэродрома
Норма загрязнённости? Это прелестно.
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