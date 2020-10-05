Власти Камчатки назвали три причины загрязнения Тихого океана у берегов полуострова

Власти Камчатки назвали три возможные причины загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов на брифинге.



«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно - сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это [загрязнение] может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», - цитирует Солодова ТАСС.

