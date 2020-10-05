Власти Камчатки назвали три причины загрязнения Тихого океана у берегов полуострова
Власти Камчатки назвали три возможные причины загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов на брифинге.
«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно - сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это [загрязнение] может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», - цитирует Солодова ТАСС.
Он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать после получения результатов проб воды.
Результаты проб местный Росприроднадзор анонсировал только через 7 дней, поскольку их направили во Владивосток, где имеется подходящая лабораторная база. Губернатор края Владимир Солодов назвал такую медлительность «недопустимой» и потребовал результатов проб «завтра утром».
На полуострове находилась с рабочим визитом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая лично доставит пробы в Москву. Они будут переданы специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.
Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.
СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.