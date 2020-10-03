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03.10.2020 11:06
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Юрий Дудь опубликовал видео экологической катастрофы на Камчатке. В океане разлилось огромное нефтяное пятно, всё живое гибнет

Видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке опубликовал блогер Юрий Дудь 3 октября в Instagram. Кадры запечатлели загрязнение в районе Халактырского пляжа.

Как пишет Юрий Дудь в комментарии, после катания в океане у серферов начались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Першило в горле и отекали связки. Через некоторое время у людей начались симптомы отравления и они начали покидать пляж.

По словам блогера, предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

«Каждый час приходит новая информация, и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было», — пишет блогер.

Разлив нефтепродуктов привел к массовой гибели морских обитателей, и берег океана буквально превратился в кладбище. Видеозаписи публикуют в Сети.

«Уже несколько дней (по словам местных — началось всё 2–3 недели назад) жители Камчатки наблюдают страшные явления: на берегу океана лежат десятки тысяч мертвых морских животных. Осьминоги, рыбы, ежи, звезды, мидии и так далее… Водолазы «сегодня ныряли и всплывали со слезами на глазах — всё дно усеяно трупами животных. Рыбы будто сварены в кипятке». Вода в океане мутная, грязная, со странным запахом», — пишут блогеры.

Глава региона Владимир Солодов в комментарии ИА «Камчатка» сообщил, что специалисты взяли пробы воды. «Мы внимательнейшим образом продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — сказал Владимир Солодов.

На ситуацию также отреагировал полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, поручив выяснить причину массового выброса мертвых морских животных.

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Комментарии (24)

261912761
твари в Кремле, чтоб вы сдохли
TresAmigos
Просто уроды
Они все не стоят и одного мертвого осьминога
Как все это достало...
mix.mix_leero
Хороших слов на всё это гадство существующей власти просто не находится!
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