Власти Камчатки рассказали про результаты проб воды из реки, которая впадает в загрязненный Тихий океан
Первые результаты проб воды из реки Налычево, которая впадает в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, не показали превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Об этом 5 октября заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Вчера мы провели исследования. Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. Кроноцкий заповедник его организовывает, как заинтересованное экологическое сообщество. Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации», — пояснил Солодов РИА Новости.
Врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарькова, река Налычева протекает по природному парку, где никогда не было техногенных объектов.
«Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс», — добавил Кумарьков.
Ранее на брифинге власти Камчатки назвали три возможные причины загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Пробы воды отправили во Владивосток, а также в Москву, где их передадут специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.
Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.
СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.