Власти Камчатки рассказали про результаты проб воды из реки, которая впадает в загрязненный Тихий океан

«Вчера мы провели исследования. Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. Кроноцкий заповедник его организовывает, как заинтересованное экологическое сообщество. Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации», — пояснил Солодов РИА Новости .

Первые результаты проб воды из реки Налычево, которая впадает в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, не показали превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Об этом 5 октября заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарькова, река Налычева протекает по природному парку, где никогда не было техногенных объектов.



«Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс», — добавил Кумарьков.



Ранее на брифинге власти Камчатки назвали три возможные причины загрязнения воды в Тихом океане у берегов полуострова. Пробы воды отправили во Владивосток, а также в Москву, где их передадут специалистам РАН, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.