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03.10.2020 21:29
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Армения заговорила о российских миротворцах в Нагорном Карабахе

Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в непризнанную республику Нагорный Карабах, где с 27 сентября продолжаются боевые действия с Азербайджаном. Об этом 3 октября заявил президент республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян прибыл на передовую. Вместе с ним в зону боевых действий прибыли руководители Служб национальной безопасности Карабаха и Армении, а также экс-президент Армении Серж Сарксян.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
Пашиняну бы бежать в Штаты и рассказывать что Косово - не Сербия ээээ Карабах - не Азербайджан

Прецедент есть
SlawaPiter
Наивные. Пашинян, на народной волне, сменил прокремлевского Кочаряна. Совсем недавно сменил прокремлевских силовиков, за что Кремлю непременно надо его наказать чужими руками, а "руки" вот они Азербайджан и Турция...
Winston Smith
Может заговаривать только о территории Армении.
а Карабах территория Азербайджана.
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