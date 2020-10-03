Армения заговорила о российских миротворцах в Нагорном Карабахе

Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в непризнанную республику Нагорный Карабах, где с 27 сентября продолжаются боевые действия с Азербайджаном. Об этом 3 октября заявил президент республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



Ранее сообщалось, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян прибыл на передовую. Вместе с ним в зону боевых действий прибыли руководители Служб национальной безопасности Карабаха и Армении, а также экс-президент Армении Серж Сарксян.