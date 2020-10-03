Президент Нагорного Карабаха и бывший президент Армении прибыли на фронт

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян прибыл на передовую 3 октября. Вместе с ним в зону боевых действий прибыли руководители Служб национальной безопасности Карабаха и Армении.



«Я сейчас продолжаю находиться на передовой. Со мной директора СНБ Армении и Арцаха», — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.



Он также отметил, что республика крепко стоит на позициях, и призвал всех мужчин Карабаха присоединиться к военным действиям.



Кроме того, на линию фронта прибыл бывший президент Армении Серж Саргсян. По данным журналистов, он уже несколько часов находится в Карабахе.

