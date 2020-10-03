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03.10.2020 19:47
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Президент Нагорного Карабаха и бывший президент Армении прибыли на фронт

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян прибыл на передовую 3 октября. Вместе с ним в зону боевых действий прибыли руководители Служб национальной безопасности Карабаха и Армении.

«Я сейчас продолжаю находиться на передовой. Со мной директора СНБ Армении и Арцаха», — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что республика крепко стоит на позициях, и призвал всех мужчин Карабаха присоединиться к военным действиям.

Кроме того, на линию фронта прибыл бывший президент Армении Серж Саргсян. По данным журналистов, он уже несколько часов находится в Карабахе.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

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