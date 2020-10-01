Петербургского блогера с 800 000 подписчиков оставили в СИЗО. Следствие обещало домашний арест
Мещанский суд Москвы продлил арест автору Youtube-канала «Урбантуризм» Андрею Пыжу на два месяца.
«Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей до 5 декабря 2020 года», — говорится в постановлении суда.
Пыж обвиняется по статье 283.1 УК — «Незаконное получение сведений, составляющих гостайну, если это сопряжено с перемещением носителя за пределы России». Его задержали в начале августа сотрудники УФСБ по Москве почти сразу после посещения Белоруссии.
Как сообщил «Фонтанке» ранее защищавший Пыжа Алексей Хальзов, следствие якобы обещало, что блогер просидит в СИЗО до начала октября, а потом его отпустят под домашний арест.
«При избрании меры пресечения в августе Пыжа не могли освободить, так как у него нет квартиры в Москве, а только комнаты в Петербурге и Киеве, — уточнил Хальзов. — Я согласился предоставить ему собственное жилье. Но теперь меня в деле нет».
Пыж отказался от услуг Хальзова, с которым было заключено соглашение. Сегодня стало известно, что защитника на три года лишили статуса адвоката за нарушения закона по другому делу, не связанному с Пыжом.
Андрей Пыж — самый известный в России сталкер. Он путешествует по заброшенным и действующим объектам гражданского и военного назначения и снимает научно-популярные ролики. На его канал в Youtube подписаны более 800 тысяч человек.