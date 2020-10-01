Петербургского блогера с 800 000 подписчиков оставили в СИЗО. Следствие обещало домашний арест

Мещанский суд Москвы продлил арест автору Youtube-канала «Урбантуризм» Андрею Пыжу на два месяца.



«Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей до 5 декабря 2020 года», — говорится в постановлении суда.



Пыж обвиняется по статье 283.1 УК — «Незаконное получение сведений, составляющих гостайну, если это сопряжено с перемещением носителя за пределы России». Его задержали в начале августа сотрудники УФСБ по Москве почти сразу после посещения Белоруссии.



Как сообщил «Фонтанке» ранее защищавший Пыжа Алексей Хальзов, следствие якобы обещало, что блогер просидит в СИЗО до начала октября, а потом его отпустят под домашний арест.

