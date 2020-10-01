Совет адвокатской палаты посчитал, что Хальзов нарушил закон об адвокатуре и кодекс профессиональной этики, без уведомления руководства взявшись защищать обвиняемого по фамилии Эгамбердиев. Адвокаты по назначению органов дознания, следствия и суда могут вступать в дело только при соблюдении определенного порядка действий.

Прекращение статуса Алексей Хальзов подтвердил «Фонтанке» 1 октября. «Решение вынесено по другому делу, не связанному с Андреем. Оно обжаловано в Лефортовский райсуд Москвы», - уточнил Хальзов.

Адвокатский статус Хальзова прекращен на три года. У него к моменту решения были два дисциплинарных взыскания в виде предупреждений.



Петербургский блогер Андрей Пыж был арестован в августе 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье 283.1 УК «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, если это сопряжено с перемещением носителя сведений за пределы России». В судебном заседании по обжалованию ареста Пыж утверждал, что адвокат Хальзов склонял его к даче признательных показаний. Защитник отрицает это.