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01.10.2020 17:02
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Защитника петербургского блогера Андрея Пыжа лишили адвокатского статуса

Адвокатская палата Московской области прекратила статус адвоката Алексея Хальзова, представлявшего интересы автора Youtube-канала «Урбантуризм» Андрея Пыжа по делу об экспорте составляющих гостайну сведений.

Прекращение статуса Алексей Хальзов подтвердил «Фонтанке» 1 октября. «Решение вынесено по другому делу, не связанному с Андреем. Оно обжаловано в Лефортовский райсуд Москвы», - уточнил Хальзов.

Совет адвокатской палаты посчитал, что Хальзов нарушил закон об адвокатуре и кодекс профессиональной этики, без уведомления руководства взявшись защищать обвиняемого по фамилии Эгамбердиев. Адвокаты по назначению органов дознания, следствия и суда могут вступать в дело только при соблюдении определенного порядка действий.

Фото: «Фонтанка.ру»

Адвокатский статус Хальзова прекращен на три года. У него к моменту решения были два дисциплинарных взыскания в виде предупреждений.

Петербургский блогер Андрей Пыж был арестован в августе 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье 283.1 УК «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, если это сопряжено с перемещением носителя сведений за пределы России». В судебном заседании по обжалованию ареста Пыж утверждал, что адвокат Хальзов склонял его к даче признательных показаний. Защитник отрицает это.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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