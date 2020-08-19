Арестованный по запросу ФСБ петербургский блогер Андрей Пыж не признал вину в незаконном доступе к гостайне

«К нам обратились друзья Пыжа с просьбой предоставить защитника. В Мещанский районный суд Москвы подано заявление на восстановление сроков обжалования меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявил Чиков.

Появились первые достоверные сведения о деле петербургского видеоблогера и сталкера Андрея Пыжа, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о незаконном получении и экспорте сведений, составляющих гостайну. Его обвиняют в деятельности, которую одобряют 800 тысяч человек.

Мещанский суд заявление адвоката Светланы Байтуриной принял, следует из судебной картотеки.



Вмешательство друзей в дело Пыжа потребовалось из-за полной непрозрачности уголовного дела, которое ведет УФСБ по Москве. По словам Чикова, следователь по особо важным делам Гуласарян недоступен по всем средствам связи и на ходатайства адвоката не реагирует.



В СИЗО Пыжа несколько раз посетила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Об обстоятельствах дела ей арестанта расспросить не удалось, но она узнала, что Пыж не признает вину в преступлении, предусмотренном частью 283.1 УК «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, если это сопряжено с перемещением носителя сведений за пределы России».



Известно, что у Андрея Пыжа есть гражданство Украины. За несколько дней до задержания 5 августа он вернулся из Белоруссии. Арестован 6 августа.



Андрей Пыж администрирует YouTube-канал «Урбантуризм». Он зарегистрирован в октябре 2012 года, суммарное количество просмотров видео превышает 86 миллионов. На канал подписаны 800 тысяч человек.

