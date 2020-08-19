FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 18:34
3
Печать

Арестованный по запросу ФСБ петербургский блогер Андрей Пыж не признал вину в незаконном доступе к гостайне

Появились первые достоверные сведения о деле петербургского видеоблогера и сталкера Андрея Пыжа, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о незаконном получении и экспорте сведений, составляющих гостайну. Его обвиняют в деятельности, которую одобряют 800 тысяч человек.

Андрей Пыж находится в СИЗО «Лефортово» без доступа адвокатов, сообщил 19 августа глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«К нам обратились друзья Пыжа с просьбой предоставить защитника. В Мещанский районный суд Москвы подано заявление на восстановление сроков обжалования меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявил Чиков.

Мещанский суд заявление адвоката Светланы Байтуриной принял, следует из судебной картотеки.

Вмешательство друзей в дело Пыжа потребовалось из-за полной непрозрачности уголовного дела, которое ведет УФСБ по Москве. По словам Чикова, следователь по особо важным делам Гуласарян недоступен по всем средствам связи и на ходатайства адвоката не реагирует.

В СИЗО Пыжа несколько раз посетила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Об обстоятельствах дела ей арестанта расспросить не удалось, но она узнала, что Пыж не признает вину в преступлении, предусмотренном частью 283.1 УК «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, если это сопряжено с перемещением носителя сведений за пределы России».

Известно, что у Андрея Пыжа есть гражданство Украины. За несколько дней до задержания 5 августа он вернулся из Белоруссии. Арестован 6 августа.

Андрей Пыж администрирует YouTube-канал «Урбантуризм». Он зарегистрирован в октябре 2012 года, суммарное количество просмотров видео превышает 86 миллионов. На канал подписаны 800 тысяч человек.

Пыж называет себя диггером, он посещает заброшенные и действующие объекты, в том числе военные. По некоторым данным, внимание ФСБ к Пыжу связано с его рассказом о действующей радиолокационной станции и посещении засекреченных объектов Московского метрополитена.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Петр Петров
Не чувствует Галасарян ветер перемен, намерено нарушает закон!!! придется ему отправляться в компанию к подсудимому в прекрасном будущем!
kоt-obormot
Не удалось блоггеру натянуть нос ФСБ. ФСБ натянула нос блоггеру.
yar_5e4cc335310b6
Свободу Андрею. Еще одно дутое дело фсбшников
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний